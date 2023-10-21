العالم اليوم - حماس تعلن قصف أسدود برشقة صاروخية

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن قصف أسدود برشقة صاروخية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 11:28 صباحاً - أعلنت حركة حماس، صباح السبت، قصف مدينة أسدود الإسرائيلية برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن صفارات الإنذار دوت، في حدود التاسعة صباحا، في مدينة أسدود الساحلية.

وأضاف: "جاءت التحذيرات الصاروخية بعد هدوء في إطلاق النار من غزة باتجاه إسرائيل دام 6 ساعات".

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الرشقة الصاروخية خلفت إصابات أو أضرارا.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته واصلت خلال ساعات الليلة الماضية قصف العديد من الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن القصف الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية خلف 352 قتيلا.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي: "من بين الأهداف التي تم استهدافها مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وغيرها من البنى التحتية التابعة لمنظمة حماس التي كانت تستخدمها لأغراض إرهابية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع للمراقبة ولإطلاق قذائف مضادة للدروع وللقنص تابعة لمنظمة حماس الإرهابية والتي كانت تقع داخل الأبراج السكنية".