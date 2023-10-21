العالم اليوم - توافد زعماء الدول إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 11:28 صباحاً - وصل عدد من زعماء الدول والمسؤولين إلى مصر، لحضور قمة القاهرة للسلام، التي تعقد السبت في العاصمة الإدارية.

ومن بين الزعماء الذين وصلوا إلى مقر انعقاد القمة، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وستناقش قمة القاهرة للسلام الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وسبل حل القضية الفلسطينية.

وقالت مصادر دبلوماسية ومراقبون لموقع "دوت الخليج"، إن هناك 3 أولويات رئيسية على أجندة القمة، وعلى رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال "مُستدام" للمساعدات والإمدادات لقطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة، فضلا عن السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على مبدأ حل الدولتين.