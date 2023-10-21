نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبور 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية معبر رفح لكسر حصار غزة.. صور خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية من معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك لإمداد القطاع بالأغذية والمياه وبالأدوية اللازمة لإسعاف وإنقاذ جرحى ومصابي القصف الصهيوني المستمر على القطاع في يومه الرابع عشر.



وكانت الشاحنات قد اصطفت أمام معبر رفح منذ ما يزيد عن أسبوع، في انتظار دخولها لقطاع غزة، ولكن القصف الصهيوني عطل نقل المساعدات الإنسانية للقطاع، والذي استهدف المعبر من جانبه الفلسطيني.