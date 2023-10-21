نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرين.. «يوم التضامن مع أهالينا في غزة» تجمع 16 مليون دولار لدعم غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم تلفزيون البحرين بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، حملة وطنية تحت شعار "يوم التضامن مع أهالينا في غزة.. نحن معكم"، حيث ساهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، في الحملة بثمانية ونصف مليون دولار أمريكي، كما قدم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبلغ 500 ألف دينار بحريني، وقد تجاوزت حصيلة التبرعات 16 مليون دولار.

فيما أشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بمبادرات الملك الإنسانية تجاه الأشقاء، والتي تعكس الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية العادلة.

أيضا بالدعم الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين من قبل الحكومة الموقرة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

مؤكدًا وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الإنسانية، والعمل على رفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف آلام أسر الضحايا، انطلاقًا من الواجب الإنساني، وتأكيدًا للعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة.

وبيّن الشيخ ناصر، أن هذه الحملة تعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبًا تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة في الأزمات والظروف الإنسانية، وحرص جلالة الملك على تقديم العون والمساعدة ومد يد العون للمحتاجين انطلاقًا من الروابط الإنسانية التي تجمع البحرين مع جميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

وقال الشيخ ناصر: "إن الشعب البحريني قدم أروع صور الفزعة والتضامن مع الأشقاء في فلسطين ملبين نداء الواجب الإنساني الذي يمليه عليهم دينهم الإسلامي الحنيف في تعظيم مفهوم الإنسانية وأعمال الخير، حيث هبوا وتسابقوا للمشاركة والتبرع لحملة "يوم التضامن مع أهالينا في غزة" تأكيدًا لما عرف عن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا من حب لعمل الخير ومساعدة المحتاجين والمنكوبين والمتضررين".

وأشار ناصر، إلى حرص مملكة البحرين من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في جميع مشاريعها الإغاثية على تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة إضافة إلى المشاريع التنموية الدائمة لبناء الإنسان والأرض والتي لها استمرارية في المنفعة وتنمية الإنسان.

ووجه الشيخ ناصر، الجميع في المؤسسات والشركات والأفراد المواطنين والمقيمين، إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل وإغاثة الأشقاء المنكوبين في محنتهم ومد يد العون إليهم للمساهمة في التخفيف من آلامهم.

وكان الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قد افتتح هذه الحملة بتبرع منه بمبلغ 100 ألف دينار بحريني، ليكون أول المساهمين في الحملة الوطنية تجاوبًا مع توجيهات عاهل مملكة البحرين.

من جانبه ثمن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، الدعم الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة من قبل الحكومة، مما كان له الأثر الكبير في نجاح عمل اللجنة وتنفيذ التوجيهات.

وأعلن أن حصيلة التبرعات وصلت حتى ختام حملة يوم التضامن أكثر من 16مليون دولار، موجهًا شكره إلى جميع المتبرعين على مساهمتهم السخية، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية في أسرع وقت ممكن، مبينًا أن الحملة متواصلة ويمكن مواصلة التبرع عبر قنوات الرسمية التي أعلنتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

من جانبه أعرب طه عبدالقادر، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، عن شكره لدعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الأزمة، وفي مختلف الظروف والتي تعكس الموقف الرسمي والشعبي الثابت والواضح لمملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وعبر السفير عبدالقادر، عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بهذا الموقف البحريني الواضح والثابت المتمثل بتوجيهات عاهل مملكة البحرين، وحكومة وشعب البحرين.

كما استضاف تلفزيون البحرين خلال الحملة عددًا من الشخصيات الوطنية من رجال دين ومفكرين ورجال أعمال وهم: د. مصطفى السيد، الشيخ عدنان القطان، الشيخ عبداللطيف آل محمود، الشيخ حبيب النامليتي، السيد يوسف صالح الصالح، السيد وليد كانو، السيد جواد الحواج، د. عبدالرحمن جواهري، الكاتب الصحفي محميد المحميد، السيد عبدالحكيم الخياط، د. وليد المانع، السيد سلمان مهنا الدوسري، السفير الفلسطيني طه عبدالقادر، د. عبدالله الحواج.

وتحدث الضيوف حول أهمية المساهمة في هذه الحملة الوطنية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتوحيد الجهود والعمل يدًا واحدة لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها جراء الصراع الدائر بما يعكس المواقف الثابتة والواضحة والمشرفة من القيادة والشعب في مملكة البحرين مع الأشقاء في فلسطين.