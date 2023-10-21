العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: سنواصل تكثيف ضرباتنا في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 01:26 مساءً - اعتبر الجيش الإسرائيلي أن "الوضع الإنساني في غزة تحت السيطرة"، مؤكدا أنه سيكثف ضرباته شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت: "نناشد سكان شمال القطاع بالتوجه جنوبا. المساعدات الإنسانية ستدخل إلى هناك وسنواصل تكثيف الضربات في منطقة شمال القطاع".

وتابع كلماته على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "بتوجيهات من المستوى السياسي نقل عبر معبر رفح الغذاء والدواء والمياه"، مشيرا إلى أن منع دخول الوقود إلى قطاع غزة.

وأضاف أدرعي: "نواصل ضرب أهداف لحماس في قطاع غزة، وسنواصل استهداف كل هدف يشكل تهديدا".

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال ساعات الليلة الماضية (ليل الجمعة) قمنا بشن سلسلة غارات على مجمعات عسكرية لحزب الله".

واستطرد: "رسالتنا واضحة: من يحاول التسلل إلى أراضينا سيتم قتله، ومن يطلق النار علينا سيستهدف".

وختم تغريدته: "في اليوم الأخير 5 من الصواريخ التي أطلقتها حماس والجهاد سقطت داخل قطاع غزة. هذه الصواريخ تقتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".