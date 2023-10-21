العالم اليوم - غوتيريش خلال قمة القاهرة: حان الوقت لإنهاء "الكابوس المروع"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 02:31 مساءً - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال قمة القاهرة للسلام أنه "حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع"، في إشارة إلى الحرب بين حركة حماس واسرائيل التي دخلت يومها الخامس عشر.