العالم اليوم - منذ 7 أكتوبر.. "حصيلة مفجعة" لضحايا فلسطين في غزة والضفة

انتم الان تتابعون خبر منذ 7 أكتوبر.. "حصيلة مفجعة" لضحايا فلسطين في غزة والضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 02:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي، الذي بدأ يوم 7 أكتوبر، ارتفع إلى 4173 شخصا على الأقل.

وذكرت وزارة الصحة، في تحديثها اليومي لضحايا القصف الإسرائيلي: "عدد القتلى منذ بداية العام الجاري بلغ 4473 شخصا".

وأضافت: "عدد قتلى القصف منذ يوم أكتوبر بلغ 4137 في قطاع عزة و84 في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "نحو 70 بالمئة من القتلى في قطاع غزة من الأطفال والسيدات والمسنين".

أما عدد الإصابات الكلي، فتقول الوزارة إنه ارتفع إلى 15400 إصابة، من بينها 14 ألف إصابة في قطاع غزة.

كما سجلت وزارة الصحة نحو 250 حالة اعتداء على القطاع الصحي.

وطالت هذه الاعتداءات المنشآت الصحية ومركبات الإسعاف والكوادر الصحية.