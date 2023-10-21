العالم اليوم - بن فرحان من القاهرة: أولويتنا القصوى وقف التصعيد العسكري

انتم الان تتابعون خبر بن فرحان من القاهرة: أولويتنا القصوى وقف التصعيد العسكري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الأولوية القصوى في ظل التصعيد الحاصل في غزة هي وقف التصعيد العسكري لحقن الدماء وإغاثة المتضررين بما يهيئ الظروف للعمل نحو السلام.

وأضاف بن فرحات خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام: الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

نؤكد رفضنا القاطع لانتهاكات القانون الدولي من أي طرف وتحت أي ذريعة ونشجب كل استهداف للمدنيين أينما كانوا.

نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل على احترام القانون الدولي ونرفض الازدواجية الانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي.

نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية.

نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين.

أعرب عن خيبة أملنا من عدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ موقف حيال الأزمة حتى الآن.

نطالب بفتح الممرات الإنسانية فورا وإجلاء المصابين وتمكين إيصال المساعدات بدون قيود للتخفيف من الكارثة والحيلولة دون تفاقمها.

نؤكد على تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع شعب فلسطين لاستعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية.

حرصنا منذ اندلاع الأزمة على التشاور والتنسيق مع الشركاء في المجتمع الدولي ونأمل أن تسهم القمة في تحفيز تحرك حاسم من المجتمع الدولي لإيجاد حل لحل هذه الأزمة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بن فرحان من القاهرة: أولويتنا القصوى وقف التصعيد العسكري .. في رعاية الله وحفظة