نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة خلال قمة القاهرة: حان الوقت لإنهاء “الكابوس المروع” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، خلال قمة القاهرة للسلام إنه “حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس المروع”، في إشارة إلى الحرب بين حركة حماس واسرائيل التي دخلت يومها الخامس عشر.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن حل الدولتين هو الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار، وحان الوقت للعمل لإنهاء هذا الكابوس المروع والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل.

وتابع: "من الصعب الوصول إلى حل مشترك ولكن علينا تخفيف المعاناة".

وأعرب عن خالص شكره لمصر على دورها الحاسم الذي تلعبه.

وأشار جوتيريش، إلى أن شعب غزة بحاجة للالتزام وبذل المزيد وتقديم كل المساعدات الإنسانية، مؤكدًا نعمل بلا كلل أو ملل مع كل الأطراف لحل هذه المشكلة.

ولفت إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناة يجب التخلص منها لأن قضيتهم عادلة وشرعية.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين وعدم مهاجمة المدارس والمشافي ومقرات الأمم المتحدة.

وأكمل: "هدفنا قصير الأجل يجب أن يكون واضحا، تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة مستدامة إلى غزة".

وشدد على ضرورة تحرير الرهائن فورا وبذل الجهود لمنع انتشار العنف الذي سوف يستشري في المنطقة، مطالبًا بوقف إطلاق النار الآن.