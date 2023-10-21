نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس النواب البحريني: البحرين تقف مع الحق الفلسطيني والسلام خيار استراتيجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، أن موقف مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكةالبحرين، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هو موقف ثابت وراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة، وإنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح أن رؤية المملكة تؤكد دائما على أن حل الدولتين هو الضمانة الحقيقية للتعايش وإنهاء الصراعات، وأهمية الحلول الدبلوماسية في معالجة كافة النزاعات، وأن البحرين تدعم وتساند كافة الجهود الدبلوماسية الدولية والتحركات العربية والاقليمية لاحتواء الازمة الخطيرة وايقاف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية.

مشيرا إلى الدعم النيابي لما أكده ملك البحرين، في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، ورفض مملكة البحرين القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه، والذي يمثل الطريق الحقيقي والمسار السليم لتجنب المنطقة ومستقبلها كارثة انسانية لا تنتهى تداعياتها واثارها.

مشيدا بمضامين الكلمة التي ألقاها عاهل مملكةالبحرين، خلال مشاركته في أعمال قمة القاهرة للسلام ٢٠٢٣، لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، والتي عقدت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف رئيس النواب البحريني، أن شعوب المنطقة والعالم أجمع تتطلع لان تسهم قمة القاهرة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، بشكل عاجل، وتنفيذ كافة النتائج والمخرجات وصولا إلى السلام العادل والشامل والمستدام.

مثمنا الدور المحوري والتاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي، وتعزيز العمل والتضامن المشترك وتحقيق الامن والاستقرار للمنطقة وشعوبها ومستقبلها.