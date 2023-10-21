العالم اليوم - غالانت يتحدث عن "ثمن" مشاركة حزب الله في الحرب

انتم الان تتابعون خبر غالانت يتحدث عن "ثمن" مشاركة حزب الله في الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 05:20 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حزب الله في لبنان قرر المشاركة في الحرب "وسيدفع ثمناً باهظاً"، مضيفا: "علينا أن نستعد بيقظة لكل احتمال. أعتقد أن التحديات ستكون أكبر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات وجنود إسرائيليين استهدفوا السبت مسلحين أطلقوا صواريخ وقذائف مضادة للدبابات بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقالت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان إن حزب الله استهدف موقع رويسات العلم الاسرائيلي في مزارع شبعا، ومراكز عسكرية في ثكنة مرغليوت الإسرائيلي.

وأضافت أن المدفعية الاسرائيلية تقصف محيط بلدات كفرشوبا والخريبة والماري وحلتا ووادي خنسا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عددا من الضربات خلال ليل الجمعة على أهداف عديدة لحزب الله جنوبي لبنان، ردا على هجمات صاروخية مضادة للدبابات شنها الحزب.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف "سلسلة من المنشآت العسكرية التي يستخدمها الحزب لتلبية الاحتياجات التشغيلية، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات موجهة نحو إسرائيل".

ويشن حزب الله وجماعات فلسطينية متحالفة معه في لبنان، هجمات صاروخية يومية على شمال إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

ونزح الآلاف من قرى جنوب لبنان بسبب الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل، التي أخلت هي الأخرى المستوطنات القريبة من مناطق التوترات.