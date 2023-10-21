نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد ضحايا الحرب في غزة 4473 شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 4473 شهيدًا، منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن "4137 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 84، مؤكدة أن 70% من حصيلة الشهداء في القطاع هم من الأطفال والنساء والمسنين".

‎وأضافت أن "أكثر من 15400 مواطن أصيب، منهم 14000 في قطاع غزة، و1400 في محافظات الضفة الغربية.