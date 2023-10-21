مقبرة جماعية ثانية لشهداء غزة

غزَّة ـ د.ب.أ: تولَّت جهات حكومية فلسطينية في غزَّة دفن جثث 43 شهيدًا مجهولي الهُوِيَّة في مقبرة جماعية بعد أن قضوا في عدوان الاحتلال المتواصل منذ 15 يومًا. ونشرت وزارة الصحة في غزَّة مقطع فيديو يوثِّق إنهاء إجراءات تجهيز جثث القتلى قبل دفنهم في مقبرة جماعية في ظلِّ تعذُّر التعرف على هُوِيَّاتهم. وقال طبيب ظهر في مقطع الفيديو إنَّه تعذَّر التعرُّف على هُوِيَّات الشهداء بسبب تحوُّل أجسادهم إلى أشلاء متقطعة. وعرض الطبيب كفنًا وضع بداخله أشلاء متقطعة لأربع جثث.

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