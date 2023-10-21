تبني مقترح «الغرفة» بتمكين المنتجات الفلسطينية من دخول الأسواق العربية

عمّان ـ «الوطن» :

تبنَّى مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (القمَّة الاقتصادية الأولى للقِطاع الخاص العربي) والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمَّان مقترح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بتمكين المنتجات والصناعات الفلسطينية من دخول الأسواق العربية، حيث أكَّد سعادته في كلمة أمام المؤتمر الذي عقد في العاصمة الأردنية عمَّان على الشق الاقتصادي من دعم صمود الشَّعب الفلسطيني، داعيًا اتحاد الغرف العربية إلى إعداد قائمة بهذه المنتجات باعتبار أنَّ ذلك يُمثِّل دعمًا مستدامًا للشَّعب الفلسطيني.

وعبَّر سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال ترؤُّسه وفد سلطنة عُمان الذي ضمَّ عددًا من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة والصناعة عُمان عن تأييده لمبادرة سعادة سمير ناس رئيس اتحاد الغرف العربية بشأن التبرُّع العاجل للشَّعب الفلسطيني. وأكَّد المؤتمر الذي أقيمت دَوْرته الـ20 خلال الفترة 18 و19 أكتوبر الجاري على الدعم والتضامن مع الشَّعب الفلسطيني الشقيق لما يتعرضون له من إبادة جرَّاء العدوان الإسرائيلي على قِطاع غزَّة.

وأعلن المؤتمرون عن استعداد القِطاع الخاص العربي للعمل بكلِّ الإمكانات والسُّبل من أجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كلِّ مَن وقفَ موقفًا مُشرِّفًا ورفض ما يتعرَّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ورفع المعاناة والظلم الذي يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون، على يد قوَّات الاحتلال الإسرائيلي. ودعا المؤتمرون إلى قيام القطاع الخاص والغرف واتحادات الغرف العربية ومؤسَّسات التمويل العربية بتقديم المساعدات العينية والمالية والمادية العاجلة لأهالي قِطاع غزَّة.

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