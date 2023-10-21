أكثر من 4385 شهيدا فـي العدوان الإسرائيلي وأولى المساعدات الإنسانية تدخل غزة عبر رفح

القدس المحتلة ـ القاهرة ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول عدد الشهداء إلى 4385 فلسطينيًّا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قِطاع غزَّة للأسبوع الثالث، فيما بدأت أولى المساعدات الإنسانية دخول القطاع عبر معبر رفح.

وذكرت الوزارة أنَّ 248 فلسطينيَّا استشهدوا وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة بفعل العدوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت أنَّ إجمالي شهداء العدوان منذ السابع من الشهر الجاري بلغ 4385 منهم 1756 طفلًا و967 امرأة إضافة إلى 13561 جريحًا. وبحسب الوزارة فإنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي «ارتكب 550 مجزرة بحقِّ العوائل في قِطاع غزَّة راح ضحيتها 3353 من أفرادها وما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض».

إلى ذلك دخلت أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزَّة، حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء بعد أسبوعين من العدوان والحصار. ورأى مراسلو وكالة الفرنسية 20 شاحنة تحمل شعار الهلال الأحمر المصري تعبر معبر رفح، قبل أن تدخل غزَّة، حاملة أطنانًا من مساعدات الإغاثة.

وشدَّد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المُتَّحدة مارتن جريفيث في بيان على أنَّ هذه القافلة «يجب ألَّا تكون الأخيرة».

وقال «أثق بأنَّ عملية إيصال (المساعدات) هذه ستكون بداية جهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود – إلى سكان غزة، بطريقة آمنة، غير مشروطة ودون عوائق».

وأفرجت حركة حماس عن أميركيتين وأشارت إلى إمكانية الإفراج عن المزيد من المحتجزين المدنيين. وأعلنت حماس في بيان أنَّها أطلقت سراح «محتجزتين أميركيتين (أُم وابنتها) لدواع إنسانية». وأكدت أنَّ هذه الخطوة جاءت «استجابة لجهود قطرية… ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أنَّ ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة».