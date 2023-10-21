صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب إثر قصف بالصواريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - دوت صفارات الإنذار في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، إثر قصف صاروخي جديد تعرضت له من قبل كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية.

من جهتها أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت تل أبيب بالصواريخ، منذ قليل، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

يأتي هذا فيما أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة مشاة إسرائيلية، قرب ثكنة برانيت، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن حزب الله مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.