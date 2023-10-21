وزير الخارجية البريطاني يرحب ببدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - حضر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قمة السلام في القاهرة، اليوم السبت، كجزء من تعزيز بريطانيا التزامها بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية.

وخلال القمة، شدد وزير الخارجية جيمس كليفرلي على سعي المملكة المتحدة للحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة، وتخفيف التهديد الذي تشكله حركة حماس، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الدول الصديقة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية تضمن أمن إسرائيل وتحمي حقوق الفلسطينيين، حسب بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة.

ورحب وزير الخارجية البريطاني ببدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة، صباح اليوم، مضيفا: ستواصل المملكة المتحدة الدفع تجاه دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فورا وبأمان ودون عوائق لتصل إلى المدنيين في قطاع غزة.

وأكد الوزير أن بريطانيا ستعمل على إدخال كميات مناسبة من الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية كأولوية. وسلامة المدنيين وموظفي الإغاثة ضرورية لتمكين وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن المدنيون في قطاع غزة يواجهون وضعا يتفاقم يأسًا، مؤكدا أنه لا بد من وصول المساعدات المنقذة للأرواح إلى من يحتاجون إليها، مشيرا إلى أنه يحضر القمة للعمل مع الشركاء لمنع انتشار العنف، وتأمين الإفراج عن الرهائن.

وتعتبر زيارة وزير الخارجية البريطاني امتدادًا لاجتماعاته ورئيس الوزراء البريطاني، هذا الأسبوع، مع قادة كلّ من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والسلطة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن تقديم حزمة مساعدات تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني استجابة لتصاعد الصراع في قطاع غزة، لوكالات الإغاثة لمساعدة المدنيين المحتاجين للمساعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يمثل زيادة بنسبة 37% للتمويل البريطاني الحالي للسنة الحالية، الذي يوفر مساعدات حيوية للمنطقة.

كما تحدث كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى نظرائهما في نحو 20 بلدا في سياق المساعي الدبلوماسية الجارية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكان وزير الخارجية قد زار مصر وتركيا وقطر خلال الأيام الثلاثة الماضية، للحث على التوصل إلى اتفاق بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن البريطانيين والرعايا الأجانب، وتأمين ممر آمن للمواطنين البريطانيين لمغادرة غزة.