العالم اليوم - تصاعد التوتر على حدود إسرائيل ولبنان.. وإصابة أجنبيين

انتم الان تتابعون خبر تصاعد التوتر على حدود إسرائيل ولبنان.. وإصابة أجنبيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - أفاد مسعفون بأن مواطنين أجنبيين أصيبا بجروح في شمال إسرائيل السبت، مع استمرار تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله.

وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية مع لبنان حيث يجري تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

ووقع ما لا يقل عن ثلاثة حوادث منفصلة، السبت، في أنحاء مختلفة في شمال إسرائيل، أحدها قصف بالقرب من منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان، حيث أصيب مواطنان تايلانديان.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء في إسرائيل في بيان "إن أحدهما أصيب بجروح متوسطة في الصدر والآخر في الأطراف".

ومنذ اندلاع القتال على طول الحدود، قُتل 4 أشخاص على الأقل في إسرائيل، هم 3 جنود ومدني واحد.

وفي لبنان، أسفر التصعيد حتى الآن عن مقتل 23 شخصاً، غالبيتهم مقاتلون من حزب الله، إضافة الى 5 مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في وكالة "رويترز" للأنباء.

تزامنت اشتباكات السبت مع تفقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للحدود الشمالية حيث دعا الجنود إلى البقاء "يقظين".

وجاءت زيارة الوزير بعد دعوة لإخلاء بلدة كريات شمونة الشمالية الجمعة وسط تصاعد القتال في المنطقة.