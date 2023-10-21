العالم اليوم - المتحدث باسم الرئاسة المصرية: قمة القاهرة حققت "رسالة قوية"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 11:20 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، السبت، إن الرسالة السياسية من قمة القاهرة للسلام كانت موفقة وناجحة وقوية للغاية.

وأضاف فهمي في حديث لـ"دوت الخليج": شارك في قمة القاهرة عدد كبير من الدول التي عبرت عن مواقف كان بها العديد من نقاط التوافق حول عناصر مهمة فيما يخص الوضع في غزة.

هناك أيضا نقاط اختلاف كان لها تأثير مهم وهي معروفة، مستوى الأدانة ووقف إطلاق النار.

الرسالة السياسية من القمة كانت موفقة وناجحة وقوية للغاية، بأن هناك عدد كبير من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية كانت حريصة على المشاركة على مستوى رفيع.

أحد أهم أسباب القمة هو التحرك على المستوى الفوري والآني، هناك أزمة إنسانية كارثية وضرورة قصوى لإدخال المساعدات هناك توافق عام حول هذا الأمر. هناك توافق على الآلية المحددة التي يتم العمل بها فيما يخص المساعدات.

تدعو مصر جميع الأطراف للالتزام بما يخصها في هذه العملية.

نقاط الخلاف واضحة وانعكست في قرارات مجلس الأمن التي لم تصدر وفي العديد من المناسبات الأخرى.

عدد من الدول يصر على إدانة طرف واحد فقط، دول أخرى ترى أنه لامجال للحديث عن وقف إطلاق النار الآن.

موقف مصر واضح في كلمة الرئيس السيسي والبيان الصادر عن الرئاسة المصرية.

هناك ضرورة قصوى للعمل على المستوى الإنساني ثم التحرك نحو التهدئة ثم الاتجاه نحو تعزيز عملية السلام.

الرئيس السيسي أوضح أن إرادة الشعب المصري هي رفض تصفية القضية الفلسطينية وفي حميع الأحوال رفض تصفيتها على حساب مصر وهذا لن يحدث أبدا.

العلاج الوحيد للقضية الفلسطينية السلام القائم على العدل وليس التهجير القسري.

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