العالم اليوم - بايدن: أميركا ملتزمة بحصول سكان غزة على الغذاء والماء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 11:20 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية دون أن تحول حركة حماس مسار هذه الإمدادات.

وأضاف في بيان بعد مرور أول قافلة من الإمدادات الإنسانية من خلال معبر رفح إلى القطاع: "سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل ساريا بمعبر رفح لضمان استمرار حركة المساعدات اللازمة لسكان غزة".

وأعرب بايدن في بيانه أنه يعبر عن تقديره العميق لقادة مصر وإسرائيل والأمم المتحدة.

دخول أولى قوافل المساعدات الإنسانية