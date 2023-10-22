نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وفا": مقتل 29 فلسطينيا في غارات إسرائيلية في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قُتل مساء اليوم السبت، 29 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات، جراء سلسلة الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن خمسة مواطنين قتلوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.

وأضاف مراسل الوكالة أن 8 مواطنين قتلوا في قصف لطائرات إسرائيلية استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة، يعود لعائلة عقل.

وفي السياق ذاته، قُتل 11 مواطنا، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان، غرب رفح.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أفاد مراسل RT بسقوط 8 قتلى وعشرات الجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سوق النصيرات المركزي في وسط قطاع غزة. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحلات تدمرت بسبب القصف.