أحمد جودة - القاهرة - المغرب: تسجيل هزات أرضية شهريا "أمر طبيعي"

قال رئيس قسم المعهد المغربي للجيوفيزياء التابع لمركز المغرب للبحث العلمي والتقني ناصر جبور، إن تسجيل هزات أرضية، كل شهر، هو "أمر طبيعي".

وأضاف جبور - في تصريح صحفي اليوم - أن هذه الأمر ناجم عن الزلزال القوى، الذى ضرب إقليم الحوز خلال شهر سبتمبر الماضي؛ وأسفر عن مصرع العديد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن تسجيل هزات أرضية بشكل منتظم في المناطق المجاورة لإقليم الحوز مركز الزلزال أمر عادى جدًا، ويجب على المواطنين التكيف معه.

ولفت رئيس قسم المعهد المغربي إلى أن الأمر غير الطبيعي، هو عدم تسجيل هزات أرضية، بعد الهزة القوية التي ضربت إقليم الحوز.

وتعرضت بعض المناطق في المغرب - أمس واليوم - لهزات أرضية خفيفة تراوحت بين 4.3، 4.1، ولم يشعر بها السكان، ولم تخلف أية خسائر.