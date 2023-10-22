نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه الشكر لمصر على إدخال المساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، الشكر والتقدير إلى مصر على جهودها من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف الهباش - تعليقا على قمة القاهرة للسلام؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، اليوم، أن الموقف الدولي مع أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القمة ركزت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع أن القمة ركزت - أيضا - على أهمية حل الدولتين من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وشدد في الوقت نفسه على أن إزالة الاحتلال الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل في المنطقة وإنهاء تفاقم الصراع في المنطقة.