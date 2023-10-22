عاجل - بث مباشر فلسطين الآن.. مجزرة صهيونية جديدة في غزة واستشهاد 29 فلسطينيا وإصابة العشرات

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر فلسطين الآن.. مجزرة صهيونية جديدة في غزة واستشهاد 29 وإصابة العشرات

بث مباشر فلسطين الآن.. مجزرة صهيونية جديدة في غزة واستشهاد 29 وإصابة العشرات.. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 29 فلسطينيا وإصابة العشرات، مساء السبت، جرّاء غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ووفق الوكالة فقد استشهد 5 مواطنين في قصف صهيوني على منزل في حي الزيتون شرق غزة، وانتشلت 5 جثامين لشهداء من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.

وقالت الوكالات الخمس وبينها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في بيان إن "الوضع الإنساني في غزة كان بائسا قبل العمليات العسكرية الأخيرة. إنه اليوم كارثي".

وأضافت "أنه اليوم كارثي"، داعية المجتمع الدولي إلى "القيام بالمزيد" لمساعدة سكان غزة.

والسبت، دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر منذ العام 2007 تضم عشرين شاحنة آتية من مصر عبر معبر رفح.

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لكن هذا الرقم محدود جدا بالنسبة إلى الأمم المتحدة التي تريد دخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان غزة المحرومون من كل شيء.