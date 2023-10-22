عاجل - هل ستعلن تركيا الحرب على إسرائيل؟.. حليف لـ أردوغان يدعو لتدخل تركي في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - هل ستعلن تركيا الحرب على إسرائيل؟.. حليف لـ أردوغان يدعو لتدخل تركي في غزة

دعا رئيس حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي، في تدوينة عبر صفحته بمنصة "X" (تويتر سابقا)، لتدخل تركي قوي في قطاع غزة.

وقال حليف الرئيس رجب طيب أردوغان "إذا لم يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة ووقف العدوان على المظلومين، فأنا أعلنها بوضوح لشعبنا أنه يجب على تركيا التدخل فورا والقيام بكل ما يلزم وفقا لمسؤوليتها التاريخية والإنسانية والدينية، فمهمة حماية غزة هي ميراث أجدادنا".

وأضاف دولت بهتشلي "لقد حدثت سلسلة من الكوارث الإنسانية في غزة منذ أسبوعين.. إن الهجمات الوحشية التي وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية قد تجاوزت بالفعل حدود الصبر والتسامح.. وبتاريخ 17 أكتوبر 2023 تم قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.. منذ 7 أكتوبر تم قتل 4385 من إخوتنا الفلسطينيين.. قتل ما يقرب من 1756 طفلا ونحو 1000 امرأة بوحشية".

وذكر أيضا أن المجتمع الدولي شاهد جرائم القتل المتسلسلة والمتواصلة في غزة وكأنه يشاهد فيلم رعب، مشيرا إلى أنه لا يوجد صوت ولا رد فعل.

وأشار إلى أن هيئات صنع القرار وفرض العقوبات في منظمة الأمم المتحدة مغلقة، وحتى وقف إطلاق النار المؤقت لم يكن من الممكن إعلانه بسبب "الفيتو" الأمريكي.

وتابع قائلا: "لم يخرج شيء من اجتماع منظمة التعاون الإسلامي باستثناء رسائل الإدانة البسيطة.. ولم تسفر "قمة السلام من أجل غزة" المنعقدة في القاهرة عن أي نتائج حتى الآن".

وأكد أن تركيا تسعى لوقف إراقة الدماء وإنهاء المآسي الإنسانية من خلال أطروحاتها الإنسانية والضميرية والقانونية التي طرحتها بقوة على جدول الأعمال العالمي، موضحا أن أردوغان يجري حوارات رائعة واتصالات دبلوماسية صادقة لإرساء بيئة سلام عادل ودائم.

وأوضح بهتشلي أن السبيل الوحيد للخروج من ظلمة اليوم هو إظهار الإرادة لحل الدولتين من خلال الإنشاء الفوري لنظام وقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تم ضمان وحدتها الجغرافية ضمن حدود عام 1967.

وبين السياسي التركي أن الجمهورية التركية مستعدة لجعل غزة مدينة للأطفال السعداء ومدينة إسلامية يعيش فيها إخواننا وأخواتنا بسلام وأمان.

عملية طوفان الأقصى.. آخر التطورات لحظة بلحظة

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها الصهاينة بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت غارات جيش الاحتلال الصهيوني، المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

ومازال القطاع يتعرض لقصف صهيوني حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 شهيدًا وأكثر من 14000 جريح.

أما على الجانب الآخر، فقد قتل ما يزيد على 1400 من الاحتلال الإسرائيلي بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 صهيوني.