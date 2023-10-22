أبو عبيدة: الاحتلال رفض استلام أسيرتين

أبو عبيدة: الاحتلال رفض استلام أسيرتينقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن حكومة الاحتلال الصهيوني رفضت استلام اثنين من أسراها، رغم إبداء الكتائب استعدادها لإخلاء سبيلهما.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة بحسابه على "تليغرام": "أبلغنا الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من: نوريت يتسحاك بطاقة رقم (001145416)، ويوخفد ليفشيتز، بطاقة رقم (005236955)، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".

وأوضح متحدث "القسام" مساء السبت، أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما.

وكانت كتائب القسام أفرجت الجمعة، عن محتجزتين أمريكيتين "أم وابنتها" لدواع إنسانية، حيث تسلمهما الصليب الأحمر في غزة.