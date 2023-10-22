أبو عبيدة: الاحتلال رفض استلام أسيرتين
قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن حكومة الاحتلال الصهيوني رفضت استلام اثنين من أسراها، رغم إبداء الكتائب استعدادها لإخلاء سبيلهما.
وأضاف أبو عبيدة في تغريدة بحسابه على "تليغرام": "أبلغنا الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من: نوريت يتسحاك بطاقة رقم (001145416)، ويوخفد ليفشيتز، بطاقة رقم (005236955)، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل".
وأوضح متحدث "القسام" مساء السبت، أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما.
وكانت كتائب القسام أفرجت الجمعة، عن محتجزتين أمريكيتين "أم وابنتها" لدواع إنسانية، حيث تسلمهما الصليب الأحمر في غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو عبيدة: الاحتلال رفض استلام أسيرتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.