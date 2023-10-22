العالم اليوم - فيديو: مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في حوارة بنابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - هاجم مستوطنون إسرائيليون، ليلة الأحد، منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في بلدة حوارة، وأطلقوا الرصاص صوب الأهالي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في مركبة على الشارع الرئيسي، تعود لأحد المواطنين من البلدة.

وقتل 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، ليلة الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي طال مقهى وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 12 مواطنا قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس.

ولجأ عدد من النازحين إلى المقهى بعد أن دمرت منازلهم جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أيام.

ولا تزال طواقم الإنقاذ والمواطنين المدنيين تعمل على انتشال الضحايا من المكان المستهدف بالقصف.