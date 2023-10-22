أحمد جودة - القاهرة - فلسطين اليوم.. "الكوفية الفلسطينية" تتصدر مسيرات أحزاب موريتانية لدعم الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم.. "الكوفية الفلسطينية" تتصدر مسيرات أحزاب موريتانية لدعم الشعب الفلسطيني.. نظمت الأحزاب السياسية الموريتانية مسيرات حاشدة كان أبرزها المسيرة التي أُطلق عليها "غزة الجرح النازف"، وتقدمتها قادة الأحزاب السياسية ونواب البرلمان الذين يقودون المسيرة يرتدون الكوفية الفلسطينية، ويرفعون الأعلام الفلسطينية.

وصدحت حناجر عشرات الآلاف من أبناء العاصمة الموريتانية نواكشوط على طول شارع جمال عبد النصر في قلب نواكشوط شعارات من قبيل "تحيا فلسطين، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية، ويسقط الاحتلال".

كما رفعت المسيرة - التي دعت إليها أحزاب سياسية من مختلف الطيف السياسي الموريتاني، من الموالاة والمعارضة، خلال اجتماع مشترك - شعارات من أبرزها "مجزرة المعمداني جريمة حرب"، و"ارفعوا حصار الموت عن غزة".

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وندد المشاركون في المسيرة بالعدوان المستمر على سكان قطاع غزة، واصفين من يتعرض له السكان بأنه "إبادة جماعية".

وخلال المسيرة، أقيمت منصة متحركة عليها مكبرات صوت، كان يتعاقب عليها الشعراء والخطباء، وسط تفاعل واسع من المحتجين الغاضبين.