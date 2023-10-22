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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة الآن بث مباشر فلسطين تويتر.. تظاهرات حاشدة في لندن دعما لفلسطين ولوقف العدوان على غزة (فيديو يوتيوب)

مشاهدة الآن بث مباشر فلسطين تويتر.. تظاهرات حاشدة في لندن دعما لفلسطين ولوقف العدوان على غزة (فيديو يوتيوب)، فلسطين اليوم، فلسطين، أخبار فلسطين، فلسطين الآن، تظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت للمطالبة "بوقف الحرب في غزة" ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحضر آلاف المتظاهرين ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة "ماربل آرتش" وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة.

وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو "وايت هول"، الشارع المؤدي إلى "داونين" ستريت"، "فلسطين حرة"، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كُتب عليها "غزة: أوقفوا المجزرة" و"أوقفوا الاحتلال".

وقالت شرطة لندن على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إنه قرابة الساعة الثانية ظهرا، كانت المسيرة تضم نحو 100 ألف شخص.

وعلى غرار الأسبوع الماضي، اتخذت تدابير أمنية مشددة مع انتشار ألف شرطي في الشوارع وتحليق مروحية فوق التظاهرة.

وعندما وصل الموكب إلى "وايت هول"، تفرق المتظاهرون بهدوء بعد الظهر، حسب شرطة لندن.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواطنين قتلا وسجلت عدة إصابات بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

من جهته، قال جيش الاحتلال، إن طيرانه قصف "طريقا للإرهابيين" أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، مضيفا أنه استشهد "نشطاء إرهابيين" في الضربة.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار الذي قال الجيش الإسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات".

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وأعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الجنرال دانييل هاجاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".