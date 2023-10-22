عاجل - فلسطين الآن بث مباشر.. مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في بلدة حوارة ويحرقون موقف مركبات

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين الآن بث مباشر.. مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في بلدة حوارة ويحرقون موقف مركبات

فلسطين الآن بث مباشر.. مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في بلدة حوارة ويحرقون موقف مركبات.. هاجم مستوطنون مساء السبت منازل فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا موقف مركبات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في بلدة حوارة، وأطلقوا الرصاص صوب الأهالي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن مستوطنين أضرموا النار في مركبة على الشارع الرئيسي، تعود لأحد المواطنين من البلدة.

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وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواطنين قتلا وسجلت عدة إصابات بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

من جهته، قال جيش الاحتلال، إن طيرانه قصف "طريقا للإرهابيين" أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، مضيفا أنه استشهد "نشطاء إرهابيين" في الضربة.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار الذي قال الجيش الإسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات".

وأعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الجنرال دانييل هاجاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".