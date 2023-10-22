عاجل - أخبار فلسطين مباشر الآن.. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - أخبار فلسطين مباشر الآن.. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أخبار فلسطين مباشر الآن.. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية.. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب مُتأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في (طولكرم) شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة - في بيان صحفي مُقتضب - بأن الشاب قسام فاروق محمد حج أحمد (19 عامًا) ارتقى مُتأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس قبل نحو أسبوع في (طولكرم).

وفي رام الله بوسط الضفة، أصيب شاب بالرصاص الحي قرب قرية "دير السودان" وذلك بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة كان يقودها، وجرى نقله إلى مُستشفى.

وفي مُحافظة (الخليل) الواقعة جنوب الضفة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية أشخاص من مناطق متفرقة بمدينة القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال اثنين من محافظة "نابلس" الشمالية.

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وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواطنين قتلا وسجلت عدة إصابات بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

من جهته، قال جيش الاحتلال، إن طيرانه قصف "طريقا للإرهابيين" أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، مضيفا أنه استشهد "نشطاء إرهابيين" في الضربة.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار الذي قال الجيش الإسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات".

وأعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الجنرال دانييل هاجاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".