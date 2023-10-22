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أحمد جودة - القاهرة - أخبار غزة بث مباشر.. الآلاف يحتشدون في مظاهرة ضخمة لتأييد فلسطين بكندا

أخبار غزة بث مباشر.. الآلاف يحتشدون في مظاهرة ضخمة لتأييد فلسطين بكندا.. احتشد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والرافضين للجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة اليوم في عدة ساحات بالعاصمة الكندية تورونتو.

وتواجدت قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب بكثافة لتأمين المناطق التي يتواجد فيها المتظاهرون.

وبدأت المظاهرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة أمام القنصلية الأمريكية. وضم الحشد عائلات وأطفالا صغارا، ولوح العديد منهم بالأعلام الفلسطينية. وبصرف النظر عن المناوشات الصغيرة، سارت التظاهرة بشكل سلمي.

كما نظمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في دول أخرى السبت، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكوسوفو وأستراليا.

بث مباشر فلسطين الآن.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواطنين قتلا وسجلت عدة إصابات بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

من جهته، قال جيش الاحتلال، إن طيرانه قصف "طريقا للإرهابيين" أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، مضيفا أنه استشهد "نشطاء إرهابيين" في الضربة.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار الذي قال الجيش الإسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات".

وأعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الجنرال دانييل هاجاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".