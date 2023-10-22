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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين اليوم مباشر.. الشرطة البريطانية تعتقل أشخاص خلال مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم مباشر.. الشرطة البريطانية تعتقل أشخاص خلال مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية.. أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال 10 أشخاص بعد اندلاع مظاهرات مؤيدة لفلسطين، شارك فيها عشرات الآلاف، في العاصمة لندن السبت.

وأوردت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - في نشرتها الإنجليزية- أن الاعتقالات وقعت لصلتها بـ "إطلاق ألعاب نارية والإخلال بالنظام العام ومهاجمة أحد عمال خدمة الطوارئ "ـ مضيفة أن 5 ضباط أصيبوا بجروح طفيفة.

بث مباشر فلسطين الآن.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواطنين قتلا وسجلت عدة إصابات بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

من جهته، قال جيش الاحتلال، إن طيرانه قصف "طريقا للإرهابيين" أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، مضيفا أنه استشهد "نشطاء إرهابيين" في الضربة.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار الذي قال الجيش الإسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات".

وأعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الجنرال دانييل هاجاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".