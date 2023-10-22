نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال: استهدفنا نفقا يضم خلية تابعة لـ "حماس" و"الجهاد" في جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في دولة فلسطين، أنه نفذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام استهدفت نفقا أسفل مسجد الأنصار في مخيم جنين بالضفة الغربية ضم خلية تابعة لحركتي المقاومة “حماس” و"الجهاد الإسلامي".

وأضاف بيان جيش الاحتلال، أنه بناء على معطيات استخبارية فقد خططت الخلية لشن هجوم وشيك على إسرائيل.

وكان مسعفون فلسطينيون قد قالوا في وقت مبكر اليوم الأحد إن الطيران الإسرائيلي قصف مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.