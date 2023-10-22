عاجل - أخبار فلسطين مباشر اليوم.. آخر تطورات غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أخبار فلسطين مباشر اليوم.. آخر تطورات غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

أخبار فلسطين مباشر اليوم.. آخر تطورات غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.. أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن أكثر من 50 شهيدا سقطوا في غارات للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة مساء السبت.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة العشرات، مساء السبت، جرّاء غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ووفق الوكالة فقد استشهد 5 مواطنين في قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على منزل في حي الزيتون شرق غزة، وانتشلت 5 جثامين لشهداء من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.



كذلك قتل 8 فلسطينيين في قصف استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي غرب رفح، قتل 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان.

وحذرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، من أن الوضع الإنساني في غزة بات "كارثيا"، مؤكدة أن المستشفيات "تضيق" بالجرحى وأن الأطفال "يموتون بوتيرة مقلقة".

بث مباشر فلسطين الآن.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من الفلسطينيين وإصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مواطنين قتلا وسجلت عدة إصابات بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

من جهته، قال جيش الاحتلال، إن طيرانه قصف "طريقا للإرهابيين" أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، مضيفا أنه استشهد "نشطاء إرهابيين" في الضربة.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار الذي قال الجيش الإسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات".

وأعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الجنرال دانييل هاجاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".