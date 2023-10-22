نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء أستراليا يعتزم زيارة الصين أوائل نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز زيارة الصين أوائل نوفمبر للقاء رئيسها شي جينبينغ، وفق ما أكدت كانبيرا، حيث يعمل الطرفان على إصلاح العلاقات المتعثرة بين البلدين.

ويقوم ألبانيز بالزيارة التي تستمر من 4 إلى 7 نوفمبر بعد أن وافقت الصين على تعليق النزاع المتفاقم بينهما في منظمة التجارة العالمية والذي أثارته الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها بكين على النبيذ الأسترالي.

وقال ألبانيز في بيان «أتطلع لزيارة الصين، وهي خطوة مهمة نحو ضمان علاقات مستقرة ومثمرة»، مضيفا «أرحب بالتقدم الذي أحرزناه لإعادة المنتجات الأسترالية، بما في ذلك النبيذ الأسترالي، إلى السوق الصينية».

وفرضت الصين رسوما جمركية باهظة على الصادرات الأسترالية الرئيسية مثل الشعير ولحوم البقر والنبيذ عام 2020 في ذروة نزاع مرير مع الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة.

لكن العديد من هذه العوائق تم تجاوزها وإن ببطء مع تبني حكومة يسار الوسط الأسترالية التي تم انتخابها في مايو العام الماضي نهجا أقل تصادمية.

كما تم إحراز تقدم على الصعيد الدبلوماسي، حيث وافقت الصين في وقت سابق من هذا الشهر على إطلاق سراح الصحافي الأسترالي تشينغ لي الذي اعتقل لأكثر من ثلاث سنوات بتهم تجسس.

وزيارة ألبانيز ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء أسترالي إلى الصين منذ عام 2016.

وأضاف ألبانيز «أتطلع إلى التعامل مع الرئيس شي ورئيس الوزراء لي من أجل المصلحة الوطنية الأسترالية».