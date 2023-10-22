نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع الأمريكية: إرسال أنظمة دفاع جوي وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط، ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: “بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن في شأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة”.

وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم.