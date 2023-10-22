العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: حزب الله يجر لبنان إلى حرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 07:22 صباحاً - اعتبر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله "يجرب لبنان إلى حرب"، مع استمرار المناوشات العسكرية بين الطرفين التي بدأت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، حزب الله بـ"السعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية".

وحذر المتحدث من أن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

وأتت تغريدة العسكري الإسرائيلي بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب على الحدود مع لبنان.