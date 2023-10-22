العالم اليوم - 17 شاحنة.. دفعة مساعدات ثانية تستعد لدخول قطاع غزة الأحد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - تستعد 17 شاحنة مساعدات للدخول إلى غزة عبر معبر رفح، الأحد، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج"، لتصبح ثاني دفعة إغاثية تدخل القطاع المحاصر منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء خالد زايد، أن الشاحنات تحوي كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية. والسبت وصلت أول دفعة من مساعدات الإغاثة إلى القطاع على متن 20 شاحنة، تحمل غالبيتها أدوية وأغذية. وكان منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث قد دعا إلى "نظام تفتيش ميسر"، بما يسمح بزيادة وصول مزيد من المساعدات إلى السكان المحاصرين في غزة هذا الأسبوع، من دون إبطاء.

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