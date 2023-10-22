العالم اليوم - منهم حالات حرجة وخطيرة.. إسرائيل تكشف حصيلة جديدة لمصابيها

انتم الان تتابعون خبر منهم حالات حرجة وخطيرة.. إسرائيل تكشف حصيلة جديدة لمصابيها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، صباح الأحد، حصيلة جديدة لعدد الضحايا منذ بدء هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.

ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.

وحسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة.

كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن حماس أسرت 203 أشخاص خلال التوغل وتم نقلهم إلى غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن عدد القتلى وصل إلى 4385، فيما أصيب 13561 شخصا.

وتعد الحرب، التي دخلت يومها السادس عشر، الأحد، الأكثر دموية من بين 5 حروب في غزة بين الجانبين.