العالم اليوم - قتيلان في قصف إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب

انتم الان تتابعون خبر قتيلان في قصف إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أن مطاري دمشق وحلب الدوليين تعرضا لقصف إسرائيلي صباح الأحد، أدى إلى مقتل شخصين كما أخرج المنشأتين من الخدمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "أعلن مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 5:25 صباح الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين".

وأضافت أن القصف "أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".

وفي وقت لاحق، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية إن عاملين على الأقل قتلا في الهجوم.

وتتكرر الهجمات الإسرائيلية على مرافق حيوية سورية، لكن إسرائيل نادرا ما تعترف بقيامها بذلك.