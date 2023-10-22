العالم اليوم - السيادي السعودي يطلب شراء حصة "زين" في "لتيس الذهبية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - تلقت شركة زين السعودية، طلبا من صندوق الاستثمارات العامة، لتفعيل حق شراء حصتها المتبقية في شركة "لتيس الذهبية"، والبالغة 20 بالمئة، مقابل 726 مليون ريال (نحو 194 مليون دولار).

وبحسب إفصاح "زين" لسوق الأسهم السعودية "تداول"، الأحد، فإن الأثر المالي المتوقع للصفقة سيكون إيجابياً بمبلغ قيمته 121 مليون ريال، حيث تقدر قيمة الحصة محل الطلب 605 ملايين ريال.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة زين السعودية، الطلب المقدم من الصندوق السيادي في اجتماعه القادم، وخلال المدة المحددة البالغة 30 يوما، وسيتم الإعلان عن التطورات حيال هذه الصفقة في حينه.

صفقة بيع الأبراج

(بحسب بيان زين السعودية في يناير 2023)

- كانت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" باعت مطلع العام 8069 برجا من أبراج الاتصالات التابعة لها، إلى شركة "لتيس الذهبية".

- "لتيس الذهبية"، مملوكة بنسبة 60 بالمئة إلى صندوق الاستثمارات العامة، و20 بالمئة لشركة زين السعودية، و10 بالمئة للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و10 بالمئة لشركة سلطان القابضة.

- الصفقة تقتصر على هياكل الأبراج فقط، وليس المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية التي تظل مملوكة لشركة "زين السعودية".

- بلغت قيمة الصفقة 3.02 مليار ريال سعودي.

- تحصل زين السعودية، مقابل هذه الصفقة على 2.4 مليار ريال، بالإضافة إلى 20 بالمئة في "لتيس الذهبية".

- أرباح زين السعودية من الصفقة تصل إلى 1.1 مليار ريال موزعة على مدى فترة نقل ملكية الأبراج على دفعات خلال مدة لا تزيد على 18 شهرا.

- زين السعودية قالت إن السبب وراء هذه الصفقة، هو تعظيم العائد على مساهمي الشركة من خلال تقليل الاعتماد على النفقات الرأسمالية، والفصل بين ملكية وتشغيل وصيانة الأبراج.