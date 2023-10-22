العالم اليوم - رسالة جديدة من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة.. وهذا ما جاء بها

انتم الان تتابعون خبر رسالة جديدة من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة.. وهذا ما جاء بها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - قال سكان في غزة إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من الجيش الإسرائيلي، يأمر بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأضاف التحذير أن "من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع منظمة إرهابية"، في إشارة إسرائيلية إلى حركة حماس.

ووصل التحذير على منشورات عليها شعار الجيش الإسرائيلي منذ السبت، وعبر الهواتف المحمولة، في أنحاء قطاع غزة.

وذكر المنشور: "تحذير عاجل لسكان غزة. وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. من يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية".

ودكت إسرائيل قطاع غزة بضربات جوية وقصف منذ السابع من أكتوبر، يوم شنت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل.

وحشدت إسرائيل قوات ومركبات مدرعة على الحدود مع القطاع، تمهيدا لاجتياح بري متوقع.

وهذه ليست الأوامر الأولى من إسرائيل لسكان القطاع المحاصر، فقد أصدرت من قبل تحذيرات تأمرهم بالتوجه جنوبا.

لكن الفلسطينيين يقولون إنهم لم يتلقوا من قبل جملة اعتبارهم متعاطفين مع "الإرهابيين" إذا لم يفعلوا ذلك.

كما يؤكدون أن قطع الرحلة إلى جنوب القطاع أمر بالغ الخطورة، في ظل ضربات جوية لا تتوقف، ومع استهداف الجيش الإسرائيلي لجنوب القطاع أيضا بغارات جوية.

وقالت الكثير من الأسر التي تركت مدينة غزة في الشمال إلى جنوب القطاع، إنها فقدت ذويها في ضربات جوية إسرائيلية على الجنوب.