العالم اليوم - أرباح "موبايلي" السعودية تقفز 40% بالربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر أرباح "موبايلي" السعودية تقفز 40% بالربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 12:21 مساءً - سجلت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، أرباحا صافية في الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 524 مليون ريال (نحو 140 مليون دولار)، بزيادة 40.5 بالمئة، مستفيدة من إيراداتها القوية المدعومة بنمو قطاع الأعمال وزيادة قاعدة العملاء.

وارتفعت إيرادات "موبايلي" بالربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، إلى 4.1 مليار ريال (نحو 1.1 مليار دولار)، مقابل نحو 3.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 7.1 بالمئة، بحسب نتائج الأعمال المنشورة، الأحد، على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول".

نتائج التسعة أشهر

- بلغ صافي أرباح "موبايلي" في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 1.5 مليار ريال بزيادة سنوية 41.4 بالمئة.

- ارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 7.5 بالمئة لتصل إلى نحو 12.4 مليار ريال مقابل نحو 11.5 مليار ريال.

- نتيجة لارتفاع معدل الفائدة، زادت مصاريف التمويل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 510 ملايين ريال.

- بلغت النفقات الرأسمالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام إلى 949 مليون ريال مقابل 935 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للاتصالات تمتلك حوالي 28 بالمئة من شركة "موبايلي" السعودية، بحسب بيانات الشركة على "تداول".