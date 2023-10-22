العالم اليوم - جسر جوي كويتي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الأحد، عن انطلاق عمليات كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العمليات الإغاثية تأتي "بأوامر من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيهات مباشرة من ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتعليمات من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح".

وأكد وزير الخارجية الكويتي، أن "هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للشعب الفلسطيني وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

ومن المقرر أن ينطلق الجسر الجوي يوم الإثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء في مصر، تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري.

والسبت دخلت غزة من معبر رفح، أول دفعة مساعدات للقطاع منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، وشملت 20 شاحنة تحمل أطعمة وأدوية، ومن المنتظر دخول دفعة جديدة الأحد.