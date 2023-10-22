العالم اليوم - سفير فلسطين في بريطانيا: إسرائيل مسؤولة عن "كارثة المعمداني"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - قال السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، إنه لا يزال يعتقد أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم الدامي على مستشفى المعمداني في غزة، الثلاثاء، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 500 شخص.

وأضاف زملط لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن حادث مستشفى المعمداني "ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن تركز عليه الصحافة"، مشيرا إلى استهداف كنيسة القديس برفيريوس بعد يوم واحد من استهداف المستشفى.

واعتبر الدبلوماسي أن "الفلسطينيين يشعرون أنهم غير مرئيين. هناك مذبحة ورعب في كل مكان والوضع غير مسبوق".

وتطرق زملط في حديثه إلى هجمات حماس التي أودت بحياة مدنيين إسرائيليين مقدما التعازي لأهالي الضحايا، لكنه استطرد قائلا: "بينما دانت السلطات الفلسطينية مقتل المدنيين الإسرائيليين، فإنه لم يسمع نفس الشيء من إسرائيل على الضحايا الفلسطينيين".

وأضاف: "حياتنا مهمة. جميع البشر متساوون".

وشهد المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" الواقع في مدينة غزة لهجوم دام، الثلاثاء، أثار موجة تنديد واسعة.

وبينما حملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عن الهجوم الذي تقول وزارة الصحة الفلسطينية إنه أدى إلى مقتل مئات المدنيين، يرفض الجيش الإسرائيلي هذا الادعاء، زاعما أن الانفجار نتج عن "إطلاق صاروخي فاشل" من قبل نشطاء حركة الجهاد.

كما أيدت تقارير غربية الرواية الإسرائيلية، متهمة فصائل فلسطينية بالوقوف وراء المأساة.