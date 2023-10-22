العالم اليوم - على الأرض ومنصات التواصل.. ابنة غوارديولا تدعم الفلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر على الأرض ومنصات التواصل.. ابنة غوارديولا تدعم الفلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - كانت ماريا غوارديولا ابنة المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، من بين عشرات الآلاف الذين شاركوا في مظاهرة ضخمة في لندن، السبت، لدعم الفلسطينيين.

وتظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت، للمطالبة بوقف الحرب في غزة، وبدعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار بين حركة حماس وإسرائيل.

ومن قلب التظاهرة، نشرت ماريا غوارديولا عدة صور على حسابها في إنستغرام عبر خاصية "ستوري".

وتظهر إحدى الصور طفلة تحمل لافتة جاء فيها: "قصف الأطفال لا يعتبر دفاعا عن النفس".

وجاء في صورة أخرى: "من فضلكم، توقفوا عن قصف أصدقائي وأمهاتهم وآبائهم".

وأبدت ماريا دعمها للفلسطينيين، الذين يتعرضون للقصف المتواصل في غزة منذ شنت حركة حماس هجومها المفاجئ داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري.

وكانت قد نشرت رسالة طويلة، السبت، قالت فيها: "هل هذا حقا ما نفعله الآن؟ نجلس ونشاهد الإبادة الجماعية تحدث على التلفزيون؟".

وأضافت: "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا قبل أن يتحدث شخص ما ضد هذا الجنون ويحث على ضبط النفس؟".

وتابعت: "هذا أمر بسيط للغاية. إننا نشاهد شعبا محتلا ومضطهدا يواجه الإبادة على يد دولة نووية بدعم كامل من العالم الغربي. هذه ليست ولم تكن قط معركة متكافئة".