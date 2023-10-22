العالم اليوم - حكومة سوناك تدرس خفض الضريبة على ذوي الدخل المرتفع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - تدرس الحكومة البريطانية، برئاسة ريشي سوناك، خفض رسوم الدمغة، وإجراء تخفيض ضريبي منفصل لأعلى 5 ملايين شخص دخلا في المملكة المتحدة، بحسب ما كشفته صحيفة "ديلي تلغراف".
أسباب التخفيضات الضريبية
- التخفيضات الضريبية الجديدة تأتي بعد الهزائم الأخيرة التي تكبدها حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات الفرعية.
- تستهدف هذه الخطوة تحفيز الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في نهاية عام 2024.
- بحسب صحيفة "ديلي تلغراف" قد يرفع حزب المحافظين عتبة ضريبة الدخل.
- يسعى كبار مسؤولي حزب المحافظين إلى تضمين خفض رسوم الدمغة في بيانهم الانتخابي في العام المقبل إذا تحسن أداء الاقتصاد.
- أجرت الحكومة البريطانية استطلاع رأي للتعرف على الخطوة التي ستعزز موقف الحزب أكثر من غيرها قبل الانتخابات العامة.
- ذكر تقرير لصحيفة "التايمز" أن حزب المحافظين يناقش ما إذا كان سيمضي قدماً في تخفيضات رسوم الدمغة أو إلغاء ضريبة الميراث بدلاً من ذلك.
- قد يتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت مبكر من ميزانية الربيع في 2024.
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