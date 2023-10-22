العالم اليوم - "بتروكيم" تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإمارتية، بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية المستهدفة.

وهذه هي الاتفاقية الثانية خلال أقل من شهر التي يوقعها بنك التصدير والاستيراد السعودي، من أجل إعطاء دفعة للصادرات السعودية غير النفطية، حيث وقع قبل نهاية الشهر الماضي، اتفاقية مماثلة مع عملاقة السلع العالمية "ترافيغورا" بقيمة 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

وتعليقا على الاتفاقية الجديدة، أشار نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، نايف الشمري، إلى الدور الذي يلعبه البنك في "الاسهام في رفع معدل الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية".

وتسعى المملكة ضمن رؤية 2030 إلى تنويع مصادر دخلها والأنشطة الاقتصادية للدولة وتقليص الاعتماد على النفط.