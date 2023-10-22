العالم اليوم - إسرائيل تعلن عدد رهائنها في غزة.. ومقتل قائد كبير لحماس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن عدد رهائنها في غزة.. ومقتل قائد كبير لحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة.

وأضاف أن الضربات التي نفذتها إسرائيل خلال الليلة الماضية قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين ومن بينهم نائب قائد القوات الصاروخية بحركة حماس.

وعلى الجبهة الشمالية، قال المتحدث دانيال هاغاري في إفادة صحفية إن إسرائيل تواصل مهاجمة المسلحين الذي يحاولون إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية وإنها قصفت موقعا في لبنان أُطلق منه صاروخ على طائرة إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، السبت، إن الحركة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين "لأسباب إنسانية" لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.

وأضاف في بيان مقتضب أن الكتائب أبلغت قطر، الجمعة، بنية حماس إطلاق سراح الرهينتين.

وجاء في البيان: "قمنا بإبلاغ القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت استلامهما".

وأفرجت حركة "حماس"، الجمعة، عن أميركيتين محتجزتين لديها، لـ"دواع إنسانية" وهما يهوديت رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان.

وتقول "حماس" إنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته في السابع من أكتوبر من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في إسرائيل.